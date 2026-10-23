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De Waard grijpt in afscheidsjaar naast titel beste hockeyster

Sport
door anp
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DOHA (ANP) - Xan de Waard heeft in haar afscheidsjaar naast de titel van beste hockeyster van de wereld gegrepen. De titel ging naar de Argentijnse Sofía Cairó. De 30-jarige De Waard stopte afgelopen zomer na de verloren WK-finale in eigen land met hockey. De Nederlandse werd in haar carrière twee keer verkozen tot beste hockeyster ter wereld, in 2023 en 2025. Dit jaar was ze een van de drie genomineerden.
Ook doelvrouw Anne Veenendaal viel, voor de vierde keer in haar loopbaan, niet in de prijzen. De titel van beste doelvrouw ter wereld ging naar de Argentijnse Cristina Cosentino. Bij de mannen werd een andere Argentijn, Tomás Domene, verkozen tot beste hockeyer ter wereld. De prijs voor beste doelman ging naar de Spanjaard Luis Calzado.
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