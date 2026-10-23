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Terreuronderzoek geopend naar verdachte schietpartij Parijs

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/RTR) - De antiterrorismeafdeling van het Franse OM heeft formeel een terrorismeonderzoek geopend naar de verdachte van de dodelijke schietpartij nabij Parijs eerder op vrijdag. Daardoor kwam al zeker één iemand om het leven. Vijf anderen zijn gewond, van wie er drie in kritieke toestand verkeren. Een van hen is een 12-jarig meisje.
Volgens de aanklager, PNAT, werden een automatisch geweer en een gasgranaat aangetroffen in de auto vanwaaruit de verdachte schoot op schijnbaar willekeurige voorbijgangers. Kevin T. kon uiteindelijk worden gevat. Onderzocht wordt of hij een terroristisch motief had.
Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez sprak eerder op vrijdag al van een duidelijk terroristisch gemotiveerde daad. Hoewel president Emmanuel Macron die bewoording begin van de middag niet gebruikte, spreekt zijn kantoor vrijdagavond wel van een racistische en terroristische daad. Macron is op het moment in Trappes, een van de twee voorstadjes waar de schietpartij vrijdag plaatsvond.
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