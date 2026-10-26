Griekspoor na zege in Brussel in top 50 wereldranglijst tennis

BRUSSEL (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor is dankzij zijn overwinning in het European Open in Brussel tien plaatsen gestegen op de wereldranglijst. De Nederlander klom van de zestigste naar de vijftigste plaats. Hij is daarmee nog ver verwijderd van zijn hoogste positie ooit, de 21e plaats in 2023.

Griekspoor versloeg in de finale van het ATP-toernooi in Brussel de Duitser Jan-Lennard Struff in drie sets: 4-6 6-3 6-4. Het was de vierde toernooizege in zijn carrière na eerdere overwinningen in Pune, Den Bosch en Mallorca.

Botic van de Zandschulp is de hoogst geplaatste Nederlandse tennisser; hij klom op de ranking één plek naar de 37e plaats. De Italiaan Jannik Sinner is nog altijd de nummer 1 van de wereld, gevolgd door de Duitser Alexander Zverev en de Spanjaard Carlos Alcaraz.