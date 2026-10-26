ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Griekspoor na zege in Brussel in top 50 wereldranglijst tennis

Sport
door anp
anp261026079 1
Volg ons op Google Nieuws
BRUSSEL (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor is dankzij zijn overwinning in het European Open in Brussel tien plaatsen gestegen op de wereldranglijst. De Nederlander klom van de zestigste naar de vijftigste plaats. Hij is daarmee nog ver verwijderd van zijn hoogste positie ooit, de 21e plaats in 2023.
Griekspoor versloeg in de finale van het ATP-toernooi in Brussel de Duitser Jan-Lennard Struff in drie sets: 4-6 6-3 6-4. Het was de vierde toernooizege in zijn carrière na eerdere overwinningen in Pune, Den Bosch en Mallorca.
Botic van de Zandschulp is de hoogst geplaatste Nederlandse tennisser; hij klom op de ranking één plek naar de 37e plaats. De Italiaan Jannik Sinner is nog altijd de nummer 1 van de wereld, gevolgd door de Duitser Alexander Zverev en de Spanjaard Carlos Alcaraz.
loading

POPULAIR NIEUWS

buitenlandse media duiken massaal op ratelband1541665461

Het verhaal wordt steeds gekker: "Emile Ratelband verliet Thailand eind 2025 al richting Laos"

ing ziet vraag naar plaatsing zonnepanelen flink terugvallen1703826333

Zonnepanelen op je dak? Pech. Je nieuwe energiecontract is harder gestegen dan dat van je buren zonder panelen

groenlinks pvda wil af van hogere energiebelasting op gas1702969046

Koude januari op komst? Zoveel gas stook je in die ene maand, en zoveel kost dat bij de gasprijs van nu

IMG_5155

Zit je bij Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis? Na de recordstijging bij DSW is dit je premie in 2027 waarschijnlijk

shutterstock_2716903971

Houtkachel aan om de cv te sparen nu gas zo duur is? Bij een open haard verdwijnt het grootste deel van de warmte door de schoorsteen

salaris nederlandse topman in middenmoot1482397924

Loonsverhoging in 2027: bij deze beroepen staat het al vast, bij deze nog niet

Loading