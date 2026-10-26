Voor de vierde keer mag Lissabon zich de beste stad
van Europa
noemen. Een prachtige locatie die ook nog eens verrassend betaalbaar is: een lang weekend in de Portugese hoofdstad kost je vanaf
Schiphol ruim €400 per persoon, je hotel niet meegerekend. De grootste
post is de vlucht. Vind je het oké om van een kleiner vliegveld te vertrekken, dan ga je nog veel goedkoper richting de zonnige terrasjes.
De stad won de titel op 17 oktober bij de World Travel Awards in de
Baai van Kotor in Montenegro, meldt Euronews
.
Lissabon werd daar ook beste cruisebestemming van Europa.
Ruim €400
per persoon voor drie nachten, zonder hotel
Het voorbeeld gaat uit van één volwassene die op vrijdag vliegt en op
maandag terugkomt.
|Wat
|Kosten per persoon
|Vlucht retour Schiphol-Lissabon, Transavia (gemiddeld)
|€191
|Toeristenbelasting, drie nachten
|€12
|Lisboa Card, 72 uur
|€62
|Eten en drinken, drie dagen
|€139,50
|Totaal
|€404,50
Voor eten en drinken zit er per dag een eenvoudige lunch van €14 in,
de helft van een diner voor twee van €55 en twee cappuccino’s van €2,50.
Die prijzen
komen uit het
overzicht van terrasprijzen in Zuid-Europa
dat WEL in september
maakte. Je hotel komt er nog bij.
Je
vliegt er in drie uur heen, met Transavia gemiddeld €100 goedkoper
KLM, Transavia en TAP Air Portugal vliegen dagelijks rechtstreeks van
Schiphol naar Lissabon. De snelste vlucht duurt drie uur, meldt
prijsvergelijker Momondo
. Een
retourtje kost bij Transavia gemiddeld €191, bij KLM €291.
Ben je flexibel, kijk dan naar januari. Dan kost een retour gemiddeld
ongeveer €205, in november €219. Het goedkoopste retour dat Momondo de
afgelopen drie dagen vond, kostte €163.
Kies je voor KLM, houd dan rekening met het
nieuwe betaalde menu op Europese KLM-vluchten
. Dat geldt vanaf 25
oktober, ook op de route naar Lissabon.
Elke nacht betaal je
€4 toeristenbelasting
Lissabon rekent sinds 1 september 2024 een toeristenbelasting van €4
per persoon per nacht, meldt de gemeente
Lissabon
. Daarvoor was het €2. Kinderen tot en met 13 jaar betalen
niets en na zeven nachten stopt de teller.
Een stel betaalt voor een lang weekend van drie nachten dus €24
extra. Reken dat mee als je hotelprijzen vergelijkt.
Met de Lisboa
Card zit de trein naar Sintra erbij
De Lisboa Card van het toeristenbureau geeft je onbeperkt vervoer met
bus, tram, metro en de trein naar Sintra en Cascais. Je komt er gratis
mee in 51 musea en monumenten, zoals het klooster van Jerónimos, de
Torre de Belém en het Castelo de São Jorge.
De kaart kost €31 voor 24 uur, €51 voor 48 uur en €62 voor 72 uur,
meldt Visit
Lisboa
. Koop je hem online, dan krijg je 5 procent korting en betaal
je voor drie dagen €58,90.
De prijs voor
beste stedentrip ging naar Athene
Lissabon won die prijs vorig jaar, dit jaar ging hij naar Athene.
Voor de titel beste stad is het voor Lissabon de vierde keer, voor die
van beste cruisebestemming de zesde keer, meldt Time Out Lissabon.
“Deze onderscheidingen laten zien dat Lissabon een unieke en
authentieke bestemming is,” zegt António Valle, directeur-generaal van
het toeristenbureau van Lissabon. Volgens hem onderscheidt de stad zich
van andere Europese bestemmingen doordat ze haar eigen identiteit
vasthoudt.
Lissabon wil bezoekers de komende jaren ook buiten de bekende
trekpleisters krijgen. Het toeristenbureau wil dat ze langer blijven en
ook de rest van de regio rond de stad ontdekken.
Portugal deed het in Montenegro sowieso goed. Het land werd beste
bestemming van Europa, Porto beste culturele stad en de Algarve beste
strandbestemming.
“Deze onderscheidingen laten zien dat Lissabon een unieke en authentieke bestemming is.”
Check dit voor je boekt
- Kijk of de musea die je wilt zien open zijn. Het Lisboa Story Centre
en het Nationaal Tegelmuseum zijn dicht voor een renovatie, meldt Visit
Lisboa.
- Wil je de paleizen in Sintra zien, dan geeft de Lisboa Card korting
op de entree. Gratis is die niet: je betaalt het verschil aan de
kassa.
- Kom je vrijdag aan, neem dan de kaart van 72 uur. Die gaat in bij
het eerste gebruik en loopt door tot maandag, zodat je ook naar het
vliegveld met de metro reist.
Meer weten?