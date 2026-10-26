Voor de vierde keer mag Lissabon zich de beste stad van Europa noemen. Een prachtige locatie die ook nog eens verrassend betaalbaar is: een lang weekend in de Portugese hoofdstad kost je vanaf Schiphol ruim €400 per persoon, je hotel niet meegerekend. De grootste post is de vlucht. Vind je het oké om van een kleiner vliegveld te vertrekken, dan ga je nog veel goedkoper richting de zonnige terrasjes.

De stad won de titel op 17 oktober bij de World Travel Awards in de Baai van Kotor in Montenegro, meldt Euronews . Lissabon werd daar ook beste cruisebestemming van Europa.

Ruim €400 per persoon voor drie nachten, zonder hotel

Het voorbeeld gaat uit van één volwassene die op vrijdag vliegt en op maandag terugkomt.

Wat Kosten per persoon Vlucht retour Schiphol-Lissabon, Transavia (gemiddeld) €191 Toeristenbelasting, drie nachten €12 Lisboa Card, 72 uur €62 Eten en drinken, drie dagen €139,50 Totaal €404,50

Voor eten en drinken zit er per dag een eenvoudige lunch van €14 in, de helft van een diner voor twee van €55 en twee cappuccino’s van €2,50. Die prijzen komen uit het overzicht van terrasprijzen in Zuid-Europa dat WEL in september maakte. Je hotel komt er nog bij.

Je vliegt er in drie uur heen, met Transavia gemiddeld €100 goedkoper

KLM, Transavia en TAP Air Portugal vliegen dagelijks rechtstreeks van Schiphol naar Lissabon. De snelste vlucht duurt drie uur, meldt prijsvergelijker Momondo . Een retourtje kost bij Transavia gemiddeld €191, bij KLM €291.

Ben je flexibel, kijk dan naar januari. Dan kost een retour gemiddeld ongeveer €205, in november €219. Het goedkoopste retour dat Momondo de afgelopen drie dagen vond, kostte €163.

Kies je voor KLM, houd dan rekening met het nieuwe betaalde menu op Europese KLM-vluchten . Dat geldt vanaf 25 oktober, ook op de route naar Lissabon.

Elke nacht betaal je €4 toeristenbelasting

Lissabon rekent sinds 1 september 2024 een toeristenbelasting van €4 per persoon per nacht, meldt de gemeente Lissabon . Daarvoor was het €2. Kinderen tot en met 13 jaar betalen niets en na zeven nachten stopt de teller.

Een stel betaalt voor een lang weekend van drie nachten dus €24 extra. Reken dat mee als je hotelprijzen vergelijkt.

Met de Lisboa Card zit de trein naar Sintra erbij

De Lisboa Card van het toeristenbureau geeft je onbeperkt vervoer met bus, tram, metro en de trein naar Sintra en Cascais. Je komt er gratis mee in 51 musea en monumenten, zoals het klooster van Jerónimos, de Torre de Belém en het Castelo de São Jorge.

De kaart kost €31 voor 24 uur, €51 voor 48 uur en €62 voor 72 uur, meldt Visit Lisboa . Koop je hem online, dan krijg je 5 procent korting en betaal je voor drie dagen €58,90.

De prijs voor beste stedentrip ging naar Athene

Lissabon won die prijs vorig jaar, dit jaar ging hij naar Athene. Voor de titel beste stad is het voor Lissabon de vierde keer, voor die van beste cruisebestemming de zesde keer, meldt Time Out Lissabon.

“Deze onderscheidingen laten zien dat Lissabon een unieke en authentieke bestemming is,” zegt António Valle, directeur-generaal van het toeristenbureau van Lissabon. Volgens hem onderscheidt de stad zich van andere Europese bestemmingen doordat ze haar eigen identiteit vasthoudt.

Lissabon wil bezoekers de komende jaren ook buiten de bekende trekpleisters krijgen. Het toeristenbureau wil dat ze langer blijven en ook de rest van de regio rond de stad ontdekken.

Portugal deed het in Montenegro sowieso goed. Het land werd beste bestemming van Europa, Porto beste culturele stad en de Algarve beste strandbestemming.

“Deze onderscheidingen laten zien dat Lissabon een unieke en authentieke bestemming is.”

Check dit voor je boekt

Kijk of de musea die je wilt zien open zijn. Het Lisboa Story Centre en het Nationaal Tegelmuseum zijn dicht voor een renovatie, meldt Visit Lisboa.

Wil je de paleizen in Sintra zien, dan geeft de Lisboa Card korting op de entree. Gratis is die niet: je betaalt het verschil aan de kassa.

Kom je vrijdag aan, neem dan de kaart van 72 uur. Die gaat in bij het eerste gebruik en loopt door tot maandag, zodat je ook naar het vliegveld met de metro reist.

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