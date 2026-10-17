Lavreysen in Shanghai op koers voor achtste wereldtitel sprint

SHANGHAI (ANP) - Harrie Lavreysen kan zondag op de WK baanwielrennen in Shanghai op jacht naar zijn achtste wereldtitel op de sprint en de 23e in totaal. De vijfvoudig olympisch kampioen bereikte zaterdag de halve finales door in de kwartfinale de Australiër Daniel Barber te verslaan.

De halve finales staan voor zondag op het programma. Daarna volgt de finale. Nicholas Paul uit Trinidad en Tobago is zijn tegenstander in de halve finale.

Lavreysen zette zaterdag in de kwalificatie de tweede tijd neer en rekende daarna in de achtste finales af met de Japanner Shinji Nakano. De Brabander was vervolgens in beide heats van zijn kwartfinale veel sneller dan Barber.

Getergd

De Nederlandse toprenner veroverde in Shanghai al zijn vijfde wereldtitel op de keirin en won samen met Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg voor de achtste keer het goud op de teamsprint. Lavreysen bezit ook twee wereldtitels op de kilometer tijdrit, maar dat onderdeel reed hij niet in Shanghai.

"Ik hoop morgen beter te rijden en te laten zien hoe het wel moet", zei een ietwat getergde Lavreysen na afloop bij de NOS. Hij was vooral teleurgesteld over zijn optreden in de kwalificatie, waarin de Australiër Leigh Hoffman sneller was. "Ik had me echt voorgenomen daar het hardst te rijden, maar ik zat er ver vanaf en daar baalde ik stevig van."

Vrouwen

Lisa van Belle en Nienke Veenhoven eindigden als achtste op de koppelkoers. Het Nederlandse duo schraapte tijdens de race over 120 ronden te weinig punten bij elkaar voor een medaille. Veenhoven verving Lorena Wiebes, die besloot om niet van start te gaan. Haar lichaam was onvoldoende hersteld van een zware valpartij op vrijdag.

Het Britse koppel behaalde het goud, het zilver was voor Frankrijk en het brons ging naar Japan.