Lavreysen naar kwartfinales sprint op WK baan, Hoogland eruit

SHANGHAI (ANP) - Harrie Lavreysen ligt vooralsnog op koers voor zijn 23e wereldtitel bij het baanwielrennen. De vijfvoudig olympisch kampioen plaatste zich op de wereldkampioenschappen in Shanghai (China) voor de kwartfinales door de Japanner Shinji Nakano te verslaan. De kwartfinales zijn later zaterdag, de halve finales en finale staan voor zondag op het programma.

Jeffrey Hoogland wist de laatste acht in het sprinttoernooi niet te bereiken. Hij verloor in de achtste finales van de Duitser Henric Hackmann.

Lavreysen en Hoogland veroverden eerder in Shanghai voor de achtste keer het goud op de teamsprint. Lavreysen voegde daar nog een vijfde titel op de keirin aan toe, terwijl Hoogland voor de vijfde keer de titel greep op de kilometer tijdrit.

Lavreysen kan in Shanghai voor de achtste keer wereldkampioen worden op de sprint, algemeen beschouwd als het koningsnummer in het baanwielrennen. Hij mist zijn grootste rivaal, want Matthew Richardson werd vlak voor het toernooi uit de Britse ploeg gezet om vermeend 'ontoelaatbaar' gedrag.