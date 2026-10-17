Een deel van je pensioen kan straks in een spoorlijn of een tunnel zitten. Het kabinet wil dat pensioenfondsen meebetalen aan grote infraprojecten zoals de Lelylijn en het Zuidasdok, omdat het Rijk dat geld zelf niet heeft. Toch kan niemand jouw fonds dwingen om in te stappen. Dat gebeurt alleen als de investering genoeg oplevert voor je pensioen.

Volgens Het Financieele Dagblad zijn pensioenfondsen of de Europese Investeringsbank (EIB) als financier nodig, omdat er te weinig geld is om alle plannen uit te voeren. Minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat) presenteerden de plannen op 16 oktober bij de Calandbrug in Rotterdam. Over de 18 miljard voor onderhoud en de bezuinigingen schreven we al in Kabinet wil infrastructuur weer op orde brengen met 18 miljard en Karremans hoopt 2,3 miljard te besparen bij infraprojecten. Dit stuk gaat over de vraag wat het plan betekent voor jou als deelnemer van een pensioenfonds.

Het Rijk heeft geen 15 miljard voor de Lelylijn

De Lelylijn moet een snellere spoorverbinding worden tussen de Randstad en Noord-Nederland. Volgens het Reformatorisch Dagblad kost de lijn naar schatting ongeveer 15 miljard euro. Oud-DNB-president Klaas Knot stelde eerder dit jaar voor om daar elk jaar 400 miljoen euro voor opzij te zetten. Daar is geen geld voor, liet Bertram de Tweede Kamer weten.

Knot gaat nu opnieuw onderzoek doen, samen met oud-topambtenaar Ed Kronenburg en CDA-politica Corien Wortmann, meldt de Hoogeveensche Courant. Ze kijken naar het tracé, maar ook naar de financiering. Daarna neemt het kabinet een besluit. Intussen gaan volgens RTL Nieuws en NU.nl 29 geplande infraprojecten in de wacht, schrijft TPO, waaronder het noordelijke deel van het Zuidasdok.

Als we doorgaan zoals nu en sparen voor de Lelylijn, zijn we nog heel wat jaartjes verder voor 75 procent van het benodigde bedrag binnen is. - Staatssecretaris Annet Bertram, in de Hoogeveensche Courant

Ook rond Schiphol ziet Bertram mogelijkheden. Volgens PropertyNL zei ze in het FD dat institutionele beleggers wat haar betreft ook in beeld zijn voor 'bepaalde trajecten rondom Schiphol', zoals het Zuidasdok. Dat noemde ze riskant, 'maar er zijn wel degelijk trajecten waar interesse in is'.

Het kabinet kan je fonds vragen om mee te betalen, maar niet verplichten.

Je fonds stapt alleen in als het genoeg oplevert

Pensioenfondsen beheren samen ruim 1.600 miljard euro, schreef de Pensioenfederatie begin dit jaar in een position paper aan de Tweede Kamer. Volgens de koepel staan het belang van de deelnemers, risicobeheersing en kosten daarbij voorop. Fondsen investeren alleen in maatschappelijke opgaven als dat past binnen hun rendementsdoel.

Volgens Ariana Manduzai, hoofdredacteur van Vastgoedjournaal, ligt daar de crux. Wil het kabinet pensioenfondsen echt laten investeren, dan moet de overheid met aantrekkelijke investeringsvoorstellen komen. Een spoorlijn die vooral nodig is omdat de regio erom vraagt, is nog geen goede belegging.

Dat fondsen tot nu toe weinig in Nederlandse infrastructuur steken, heeft een reden. Eind 2024 schreef De Telegraaf dat pensioenfondsen moeite hebben om in eigen land te beleggen, door ingewikkelde regels en een kleine markt. PGGM wees toen ook op wisselend overheidsbeleid. Fondsen spreiden hun geld bovendien liever over meerdere landen om risico's te beperken.

Wat dit betekent bij ABP, PFZW en PME

Hoeveel je fonds al in infrastructuur belegt, verschilt per fonds. En of je al in het nieuwe stelsel zit ook:

ABP (overheid en onderwijs): het fonds wilde het aandeel infrastructuur in de beleggingen verhogen van 4 procent naar 10 procent in 2030, meldde PensioenPro in 2025. ABP gaat op 1 januari 2027 over naar de nieuwe regels en kreeg daarvoor op 10 juli groen licht van DNB, volgens Manmag.

(overheid en onderwijs): het fonds wilde het aandeel infrastructuur in de beleggingen verhogen van 4 procent naar 10 procent in 2030, meldde PensioenPro in 2025. ABP gaat op 1 januari 2027 over naar de nieuwe regels en kreeg daarvoor op 10 juli groen licht van DNB, volgens Manmag. PFZW (zorg en welzijn): PGGM belegt voor PFZW en beheert een infrastructuurfonds met beleggingen in OESO-landen. PFZW is per 1 januari 2026 overgestapt naar het nieuwe stelsel.

(zorg en welzijn): PGGM belegt voor PFZW en beheert een infrastructuurfonds met beleggingen in OESO-landen. PFZW is per 1 januari 2026 overgestapt naar het nieuwe stelsel. PME (metalektro): over de overstapdatum van PME spraken eerdere berichten elkaar tegen. Volgens het recentste overzicht van Manmag stapt het fonds op 1 januari 2027 over.

Dat nieuwe stelsel maakt het verschil. Je bouwt daarin een eigen pensioenpot op, en de hoogte van je pensioen beweegt mee met de beleggingsresultaten, legt Manmag uit. Ook pensioenen die al zijn ingegaan, gaan mee naar de nieuwe regeling. Een goede of slechte belegging zie je dus sneller terug dan vroeger.

Voor je uitkering verandert er nu niets. Er ligt alleen een onderzoek.

Wat je nu kunt doen