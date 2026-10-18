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Merlier sprint naar zege slotrit Eneco Tour, Groenewegen tweede

Sport
door anp
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ARNHEM (ANP) - De Belg Tim Merlier heeft de slotetappe van de Eneco Tour gewonnen. De 33-jarige wielrenner was na 149 kilometer in Arnhem overtuigend de snelste in de massasprint, voor Dylan Groenewegen en de Italiaan Davide Donati. De eindzege ging naar de Belg Victor Campenaerts van Visma - Lease a Bike.
Campenaerts veroverde vrijdag de leiderstrui met de tweede plek in de derde etappe, achter Mick van Dijke. Dat was de enige ritzege voor een Nederlander in de Eneco Tour bij de mannen, de nieuwe naam van de Tour of Holland.
De Nederlander Michiel Mouris werd als laatste van de koplopers ingelopen, vlak na het ingaan van de laatste ronde van 8 kilometer in Arnhem. Daarna bereidden de sprintersploegen zich voor op de ontknoping. Groenewegen zat goed met zijn ploeg Unibet Rose Rockets, maar was niet opgewassen tegen de kracht van Merlier.
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