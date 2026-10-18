Klaver wil deze week onderhandelen met Jetten over belastingplan

PRO-partijleider Jesse Klaver heeft premier Rob Jetten uitgenodigd om komende week te onderhandelen over het belastingplan. Op een partijbijeenkomst in Amsterdam hekelt hij dat er nog altijd geen zicht is op een meerderheid voor dat pakket aan belastingen. "Als het kabinet stilvalt, moet het initiatief van ons komen."

Klaver herhaalt dat zijn partij het belastingplan kan steunen als "het kabinet bereid is om de lasten op arbeid te verlichten door van de allerrijksten een eerlijke bijdrage te vragen". De grootste linkse oppositiepartij is niet blij met de voorgenomen belastingverlaging voor directeur-grootaandeelhouders en het plan om versneld belasting te gaan heffen op gerealiseerde winst uit aandelen in plaats van winst op papier.

Het minderheidskabinet zocht recent toenadering tot de oppositie met een aantal voorstellen op het gebied van koopkracht, belasting op vermogen en sociale zekerheid. Dat is voor zowel de linkse als de rechtse oppositiepartijen vooralsnog niet genoeg gebleken om alle inkomsten en uitgaven van de overheid voor volgend jaar te steunen.

Reces

De voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid zijn toen door het kabinet geparkeerd, tot vreugde van PRO. In de onderhandelingen over de begrotingen en belastingen van volgend jaar trekt PRO samen op met Volt. Als beide partijen meestemmen, is er een meerderheid voor de kabinetsplannen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer is komende week met reces. Op maandag 26 oktober gaat het debat over de belastingen verder. De stemmingen in de Tweede Kamer over het belastingplan zijn gepland voor 12 november.