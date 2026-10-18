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Nederlandse turners naar WK-teamfinale, ook twee meerkampfinales

Sport
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse turners hebben zich bij de WK in Rotterdam met een totaal van 242,995 punten als zevende geplaatst voor de teamfinale. Olympisch teamkampioen Japan plaatste zich met 254,529 punten als eerste voor de finale waarin de beste acht landenteams in actie komen.
Voor Casimir Schmidt, Loran de Munck, Elijah Faverus, Amine Abaidi en Jermain Grünberg was het lang afwachten of hun teamtotaal toereikend zou zijn voor een plek in de finale. De Nederlandse ploeg kwam zaterdagmiddag in de derde van in totaal zes startgroepen (subdivisies). Pas op zondagmiddag volgde de ontknoping na de laatste startgroep.
Individueel plaatsten Faverus en Grünberg zich voor de meerkampfinale met de beste 24 turners.
De Nederlandse mannen slaagden er één keer eerder in de WK-teamfinale te halen, in 2018 in Doha, Qatar. Schmidt was de enige turner die destijds ook al van de partij was.
In augustus dit jaar werd de Nederlandse mannenploeg nog negende bij de EK. De teamfinale werd toen nipt misgelopen.
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