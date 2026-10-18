ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Het einde van het mobieltje in zicht? Daar lijkt het niet op

Tech, AI, auto
door Désirée du Roy
generated-image (23)
Volg ons op Google Nieuws
Mark Zuckerberg voorziet een toekomst waarin we niet meer voortdurend op onze telefoon kijken, maar digitale informatie via een bril ontvangen. Voorlopig lijkt de slimme bril echter eerder een **aanvulling** op de smartphone dan de vervanger ervan. Bovendien blijkt een camera op je gezicht maatschappelijk gevoeliger te liggen dan een telefoon in je broekzak.

De belofte: je telefoon kan in je zak blijven

Bij de presentatie van het prototype Orion in september 2024 schetste de Meta-topman hoe zo’n toekomst eruit zou kunnen zien. Een augmentedrealitybril legt digitale beelden over de echte wereld. Je hoeft dan niet telkens een scherm tevoorschijn te halen om informatie te bekijken of met anderen te communiceren. Orion was bij die presentatie nog geen consumentenproduct: de bril moest onder meer kleiner, scherper en betaalbaarder worden.
Daarbij is een belangrijk onderscheid nodig. De slimme Ray-Ban-brillen waarmee Meta al consumenten bedient, zijn niet hetzelfde als die volwaardige AR-bril. De tweede generatie Ray-Bans kon bijvoorbeeld foto’s maken en met behulp van AI objecten herkennen, maar projecteerde geen digitale informatie in het blikveld. Het succes van een camerabril bewijst dus nog niet dat de opvolger van de smartphone er is.

De camera wordt een struikelblok

Juist die camera zorgt voor weerstand. Niet alleen de drager krijgt met de technologie te maken, maar ook iedereen naar wie hij kijkt. De privacyzorgen rond camerabrillen zijn inmiddels een belangrijk onderdeel van het debat over Meta’s ambities. NRC beschreef deze maand hoe zelfs pionier Steve Mann, die al decennia met draagbare camera’s experimenteert, zich opwindt over Meta’s brillen.
Volgens berichtgeving van Tweakers werkt Meta daarnaast aan een bril zonder camera, waarmee gebruikers wel kunnen bellen en muziek luisteren. Daarmee zou het bedrijf tegemoet willen komen aan privacybezwaren en een breder publiek willen bereiken. Dat is een opvallende verschuiving: niet méér kunnen zien en vastleggen, maar juist een functie weglaten om de bril acceptabeler te maken. Het betekent overigens niet dat Meta zijn camerabrillen opgeeft; volgens dezelfde berichtgeving ontwikkelt het bedrijf die eveneens verder.

Minder telefoongebruik is nog geen einde van de telefoon

Ook de oorspronkelijke voorspelling verdient nuance. Zuckerberg schetst eerder een geleidelijke verschuiving van taken dan een moment waarop de smartphone overbodig wordt. Zoals de computer bleef bestaan naast de smartphone, kan de telefoon blijven bestaan naast een slimme bril — alleen komt hij dan mogelijk minder vaak uit de broekzak.
De tegenstelling is daarom niet simpelweg dat Zuckerberg een revolutie beloofde en dat niemand de bril wil. De ontwikkeling laat vooral zien dat er een groot verschil zit tussen een aantrekkelijk toekomstbeeld en een apparaat dat mensen dagelijks willen dragen én bij anderen accepteren. Voorlopig draait de slimme bril om handig bellen, luisteren, fotograferen en AI-hulp onderweg. Dat is iets anders dan het einde van de mobiele telefoon.

Lees ook

Telefoon niet op vliegtuigmodus? Dit hoort de piloot in zijn koptelefoonTelefoon niet op vliegtuigmodus? Dit hoort de piloot in zijn koptelefoon
Met je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staanMet je smartphone op de wc? Dat kan je duur komen te staan
Eerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterijEerst het stopcontact of eerst je smartphone? Zo verniel je ongemerkt je batterij
'Het einde van ons mobieltje is in zicht''Het einde van ons mobieltje is in zicht'
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 486218457

Met deze simpele truc komt je bestek weer als nieuw uit de vaatwasser

jesse klaver vreesde voor leven tijdens protesten in ethiopie1638457943

SGP en JA21 dreigen af te haken: daarmee komt ruim €10 extra per volle tank benzine op 1 januari dichterbij

Scherm­afbeelding 2026-10-18 om 08.22.12

Dochter Emile Ratelband biedt 2.500 euro voor tip over haar vader

snelrijdende-auto-ai

Bij welke snelheid rijdt je auto het zuinigst? Waarom 90 km/u geen vaste regel is

IMG_5065

Haalt het Belastingplan het niet, dan betaal je vanaf 1 januari ruim €10 meer per volle tank benzine

adobestock_1108565116

Papiervisjes in huis? Waarom een schone woning ze niet tegenhoudt

Loading