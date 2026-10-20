Tennisster Świątek loopt door blessure WTA Finals mis

NINGBO (ANP) - De Poolse tennisster Iga Świątek heeft zich teruggetrokken uit het Ningbo Open in China en heeft daarmee haar laatste kans verspeeld om zich te plaatsen voor de WTA Finals.

De voormalige nummer 1 van de wereld heeft last van een dijbeenblessure. Die kwetsuur hinderde haar vorige week ook al in het toernooi in Wuhan, waar ze in de halve finale verloor van landgenote Maja Chwalińska.

Świątek deed sinds 2021 mee aan alle edities van de WTA Finals, het slottoernooi van het jaar waarin de beste acht speelsters van het afgelopen seizoen het tegen elkaar opnemen. De Poolse won het toernooi in 2023.

Aanhoudende klachten

"Ik heb de afgelopen weken aanhoudende klachten aan mijn linkerdijbeen en ik vind het de juiste beslissing om mezelf de tijd te gunnen voor rust en herstel", aldus de 25-jarige Poolse op de sociale mediakanalen van het Ningbo Open.

Świątek had met minstens een plek in de kwartfinale in Ningbo nog het laatste ticket voor de WTA Finals kunnen bemachtigen. Dat toernooi begint op 8 november in Indian Wells.