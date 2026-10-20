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Ruim 70 doden door aanval in grensgebied Soedan en Zuid-Soedan

Samenleving
door anp
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ABYEI (ANP/RTR) - Zeker 73 mensen zijn omgekomen bij een drone-aanval op een markt in een grensgebied bij Soedan en Zuid-Soedan, zeggen de lokale autoriteiten. Die schrijven de aanval toe aan het Soedanese regeringsleger.
Het geweld vond maandag plaats in Abyei. Dit is een olierijk gebied dat zowel door Soedan als Zuid-Soedan wordt opgeëist en gezamenlijk wordt bestuurd. Zuid-Soedan splitste zich in 2011 af van Soedan. In Abyei komt regelmatig geweld voor, vaak tussen rivaliserende etnische groepen en gewapende milities.
Akol Ngor, waarnemend informatieminister in Abyei, claimt dat Soedan meerdere drones heeft ingezet en zegt dat er ook negentien gewonden zijn. Het Zuid-Soedanese ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag al dat drones een markt ten noorden van de plaats Abyei hadden aangevallen, maar gaf geen informatie over slachtoffers.
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