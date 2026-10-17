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Turner De Munck hoopt dat WK-teamfinale haalbaar is

Sport
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - Turner Loran de Munck (27) hoopt dat de teamscore van de Nederlandse ploeg voldoende is voor een plek in de teamfinale. Na drie van de zes startgroepen staat Nederland tweede. De beste acht landenteams gaan naar de finale.
"Het wordt lastig, maar het kan", zei De Munck. "Ik denk dat we wel in de buurt kunnen komen. Het wordt spannend."
Voltigespecialist De Munck, winnaar van EK-zilver in 2022 en 2024, kwam tijdens de WK alleen in actie op voltige. "Het is heel lastig om de stress en energie om te zetten en één toestel te doen", zei hij. "Je zit net niet in die wedstrijdvibe. Je bent een beetje geïsoleerd, omdat je aan het warming-uppen bent in de warm-up hal. Om ineens weer in de zaal te staan als iedereen al superveel oefeningen heeft gedraaid, voelt dat anders."
Tevreden
"Ik heb een redelijke oefening neergezet", zei De Munck, die individueel geen kans meer maakt op de finale. "Ik had mijn verwachtingen ook een beetje bijgesteld in functie van het teamresultaat."
De Munck's ploeggenoot Elijah Faverus keek eveneens tevreden terug op de wedstrijd. "Het was geweldig", zei Faverus. "Het kon hier en daar beter, maar dat het mag lukken in eigen land is echt geweldig. De teamsfeer zat er gewoon goed in, de trainingen waren goed."
"Je moet het doel met zijn allen voor ogen kunnen zien en wij weten met zijn allen heel goed wat we willen", zei Faverus. "We hadden top twaalf voor ogen, maar met deze score wordt het misschien wel billenknijpen voor de top acht. Het zou geweldig zijn als we dat halen."
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