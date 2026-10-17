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Relschoppers dringen Parijs' stadhuis binnen

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - Relschoppers zijn binnengedrongen in het stadhuis van het 10e arrondissement in Parijs. Dat meldt Le Parisien. Volgens de krant was er op dat moment een bijeenkomst gaande rond de borstkankermaand. Aanwezigen zouden opgesloten zitten. Alexandra Cordebard, de burgemeester van het arrondissement, heeft de politie verzocht het pand te evacueren, aldus Le Parisien.
Op veel plekken in de Franse hoofdstad zijn zaterdag confrontaties uitgebroken met de politie. In het land zijn honderdduizenden op de been uit wat aanvankelijk begon als onvrede met het onderwijsstelsel. Die demonstraties zijn inmiddels aangezwollen tot een landelijk protest, waarbij ook de Franse gele hesjes zijn aangesloten. De protesten mondden uit in brandstichting en geweldpleging, en ook vernieling en plundering werden niet geschuwd. Halverwege de middag werden er in Parijs al circa tweehonderd arrestaties verricht.
Politici als premier Sébastien Lecornu wijzen naar het radicaallinkse La France Insoumise als aanstichter van de onlusten.
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