Turnster Wevers (35) begint scherp aan laatste WK

ROTTERDAM (ANP) - Turnster Sanne Wevers (35) turnt in Rotterdam haar allerlaatste WK en wil daar vooral van genieten. Dat zei de olympisch balkkampioene van 2016 na de podiumtraining in sportpaleis Ahoy.

"Ik was blij met hoe het vandaag liep", aldus Wevers, die zich in Rotterdam hoopt te plaatsen voor de finale. "We zijn scherp. Ik was tevreden met mijn balkoefening en ben er klaar voor."

"Dit is mijn laatste WK", zei Wevers. "Ik merk dat ik daardoor ook echt van alle kleine dingetjes en stappen geniet. Whatever happens, happens."

De 35-jarige turnster maakte in augustus haar internationale rentree bij de EK, nadat ze sinds de Olympische Spelen van Parijs geen wedstrijd meer had geturnd. Bij de EK kwam ze door een val niet in de buurt van de balkfinale. "Toch voelt het nu alsof dat EK nodig is geweest om hier scherp te staan. Het is fijn dat ik toch een groot toernooi heb gehad en dat ik hier niet kaal instap."