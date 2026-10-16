ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AH: in ieder geval tot en met dinsdag geen bezorging boodschappen

Economie
door anp
anp161026168 1
Volg ons op Google Nieuws
ZAANDAM (ANP) - Albert Heijn verlengt de periode waarin het bedrijf geen onlinebestelde boodschappen bezorgt. In een verklaring laat de supermarktketen weten dat het tot en met dinsdag alles moet annuleren. Eerder meldde het bedrijf al dat het tot en met zondag geen boodschappen zou bezorgen. De supermarktketen zegt er alles aan te doen om vanaf de tweede helft van de week klanten wel weer boodschappen thuis te bezorgen.
Verder benadrukt Albert Heijn nogmaals dat er geen aanwijzingen zijn dat er persoonsgegevens zijn gelekt bij het cybersecurityincident, dat al dagen voor problemen zorgt. Het bedrijf neemt het incident "zeer serieus" en doet "zorgvuldig onderzoek naar de aard ervan". Over verdere details van het onderzoek doet Albert Heijn nog geen uitspraken.
De keten raakte afgelopen weekend in problemen door een cybersecurityincident. Uit voorzorg werden de websites, apps en klantenservices van meerdere ketens van moederbedrijf Ahold Delhaize offline gehaald. Ook nu zijn de sites van bijvoorbeeld Etos en Gall&Gall nog niet bereikbaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioenen-europa-kaart

Gemiddeld pensioen in Nederland: €2.118 bruto per maand. Waarom Spanje met minder geld naar plek 4 springt

shutterstock_1780673564

Een wolf op je wandelpad? Dit moet je doen in plaats van wegrennen

190627140_m

17.900 valse biljetten: Zo check je in één seconde of je briefje van 50 nep is

easyjet wil per 1 juli weer vanaf schiphol vliegen1591088647

Vliegen wordt nog veel duurder: ook Turkije en Egypte in het vizier

nederlandse_zorg_header

Sms over een open zorgrekening van €159,12? Zo zie je in tien seconden of een rekening van Infomedics echt is

anp161026013 1

Trump kiest voor Poetin en haalt uit naar Zelensky

Loading