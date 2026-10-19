Turnster Wevers op balk al vroeg uitgeschakeld bij WK

ROTTERDAM (ANP) - Turnster Sanne Wevers (35) is individueel op het onderdeel balk al vroeg uitgeschakeld bij de WK in Rotterdam.

De olympisch balkkampioene van Rio 2016 kwam op balk tot een score van 13,266 punten en staat daarmee al buiten de top acht, een klassering die benodigd is voor een plek in de toestelfinale. Wevers kwam niet ten val, maar herhaalde een van haar elementen na een eerdere afwaardering. Dat resulteerde in een lagere moeilijkheidsscore.

Wevers en haar teamgenoten Naomi Visser, Sanna Veerman, Vera Ubbink en Vera van Pol turnen momenteel hun kwalificatiewedstrijd bij de WK.