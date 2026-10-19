Premier Meloni houdt topoverleg na rellen in Milaan

MILAAN (ANP/RTR) - De Italiaanse premier Giorgia Meloni heeft topoverleg gevoerd met ministers en hoge veiligheidsfunctionarissen over de rellen in Milaan van zondag. Daarbij werden 271 jongeren gearresteerd, meldde de politie maandag.

Demonstranten gingen zondag voor de tweede dag op rij de straat op om te protesteren tegen gebrekkige publieke voorzieningen en stijgende kosten voor levensonderhoud. Net als in Frankrijk afgelopen weekend, liep dat uit op confrontaties met de politie, vernieling en in sommige gevallen plundering.

Ook in andere steden, zoals Bologna, Brescia en Turijn, werd gedemonstreerd, meldt persbureau ANSA. Maar nergens liep het zo uit de hand als in Milaan.

Meloni veroordeelde het geweld. Bij het veiligheidsberaad waren naast haar onder meer de vicepremiers Matteo Salvini en Antonio Tajani aanwezig. Ook de hoofden van de politie en inlichtingendiensten sloten aan.