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Turnsters lopen definitief teamfinale mis op WK in Rotterdam

Sport
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse turnsters zijn als team definitief uitgeschakeld bij de WK in Rotterdam. Na de achtste van tien startgroepen (subdivisies) bezetten Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman, Vera van Pol en Vera Ubbink de negende plek in het klassement. De top acht plaatst zich voor de finale.
Onder meer China en Brazilië moeten nog in actie komen. De Nederlandse turnsters behaalden een totaal van 158,029 punten. Nederland had een sterke start aan de brug en vervolgde redelijk op de balk, maar liet op de vloer te veel punten liggen voor een hogere eindscore.
Amerika gaat voorlopig aan de leiding (164,529), gevolgd door de Russische ploeg (163,662). Om de Russen was de afgelopen periode veel te doen, omdat de visa van drie turnsters, onder wie wereldkampioene meerkamp Angelina Melnikova, werden geweigerd. Uiteindelijk verscheen Rusland alsnog met een complete ploeg aan de start.
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