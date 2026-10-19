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Meer doden door overstromingen in Oost-Spanje

Samenleving
door anp
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VALENCIA (ANP/DPA) - Het aantal doden door de zware overstromingen in het oosten van Spanje is opgelopen tot vier. Zondag verdronk al een persoon in Catalonië, maandag werden nog drie doden gemeld in de regio Valencia.
Het regent al dagen uitzonderlijk hard aan de oostkust van Spanje. Daardoor zijn veel straten en ook sommige huizen onder water gelopen. De reddingsdiensten hebben sinds maandagochtend meer dan 450 mensen gered die vast waren komen te zitten. Sommigen van hen zaten op de daken van hun woningen, anderen in voertuigen.
Volgens Spaanse media is de situatie bijzonder ernstig in Oliva, een plaats die zo'n 70 kilometer ten zuiden van de stad Valencia ligt. Daar werden twee van de doden gevonden.
In sommige gebieden is de stroom uitgevallen door het noodweer. Ook de eilanden Mallorca en Ibiza hebben last van de zware regenval.
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