UEFA geeft Infantino twee weken om 42 vragen te beantwoorden

NYON (ANP/DPA) - De Europese voetbalbond UEFA wil nadere opheldering van FIFA-voorzitter Gianni Infantino over zijn inmiddels ingetrokken plannen om aan private investeerders commerciële rechten te verkopen. De bond heeft 42 gedetailleerde vragen opgesteld en de onder druk staande voorzitter tot 2 november de tijd gegeven om de vragen te beantwoorden. Persbureau DPA kreeg een kopie van de brief.

De vragen gaan ook in op de kwestie rond de Amerikaanse spits Folarin Balogun, wiens straf na een rode kaart op het WK voetbal na inmenging van de Amerikaanse president Donald Trump werd omgezet van één wedstrijd schorsing in een voorwaardelijke schorsing. Daarnaast wil de UEFA antwoorden op vragen over tal van andere onderwerpen, waaronder de duur van de halftimeshow tijdens de WK-finale van afgelopen zomer en de invoering van een omstreden FIFA-vredesprijs.

Infantino trok zijn commerciële plan op 1 augustus in, nadat drie continentale confederaties, waaronder de UEFA, het hadden afgewezen. De Europese bond zegde kort daarop, evenals de Nederlandse KNVB, het vertrouwen op in Infantino.

Kritische vragen

Europese voetbalbestuurders hebben vorige week tijdens de FIFA-raad opnieuw aangedrongen op het vertrek van Infantino. Voorzitter Bernd Neuendorf van de Duitse voetbalbond vertelde na afloop dat een groot aantal kritische vragen waren gesteld aan Infantino, maar zonder bevredigende antwoorden. De FIFA-baas heeft tot op heden geen documentatie verstrekt over hoe beslissingen tot stand zijn gekomen.

De UEFA uit in de brief met vragen ook haar zorgen over de onafhankelijkheid van het verkiezingsproces voor het FIFA-voorzitterschap. De bond wijst erop dat Bruno Chiomento, de voorzitter van de verkiezingscommissie, Infantino al twintig jaar kent en tijdens het vijf weken durende WK ter plaatse verbleef op kosten van de FIFA.