Een vriendelijke vreemde vraagt je op straat de weg, bedankt je hartelijk en slaat een arm om je heen. Even later loop je door, en je gouden ketting blijft achter. Zo werkt de truc van de zogenoemde goudknuffelaars. De politie in Weert waarschuwt er nu voor, omdat er meerdere slachtoffers zijn.

Volgens L1 Nieuws , waarvan het bericht ook op Headliner Limburg verscheen, zijn er meerdere meldingen binnengekomen van mensen die op straat met een vriendelijk praatje of een verzoek om hulp werden aangesproken. Daarna waren hun gouden sieraden weg, zonder dat ze het merkten. Hoeveel mensen in Weert slachtoffer werden, is niet duidelijk, meldt VML Nieuws . Wat er precies is buitgemaakt, is ook niet bekend.

Het begint met een zielig verhaal

Volgens L1 Nieuws draait de werkwijze om afleiding en het winnen van vertrouwen. De daders spreken voorbijgangers aan, bijvoorbeeld met een zielig verhaal, een vraag naar de weg of een verzoek om hulp. Tijdens het gesprek zoeken ze bewust fysiek contact: een enthousiaste handdruk, een schouderklopje of zelfs een omhelzing.

Op dat moment gebeurt het. Terwijl jij afgeleid bent door het gebaar, nemen de dieven ongemerkt gouden kettingen, armbanden of horloges mee. Volgens Nederweert24 ontdekken slachtoffers vaak pas later dat hun sieraden verdwenen zijn.

De knuffel voelt als dank, maar is het moment van de diefstal.

Soms krijg je eerst zelf een sieraad

De truc is niet nieuw en kent varianten. In Weert werd in juni 2019 al een 90-jarige man slachtoffer, meldde 1Limburg toen. De daders vroegen hem om hulp en boden hem als dank een sieraad aan. Intussen werd zijn gouden horloge gestolen.

Die variant beschreef DMG Deurne deze zomer ook, na de diefstal van een ketting bij een 89-jarige vrouw. De dieven vragen je meestal om een gunst en geven je als bedankje een knuffel en soms een kettinkje. Op het moment dat ze dat bij je omhangen, stelen ze je eigen ketting of andere sieraden.

Het verzoek zelf kan van alles zijn. Bij eerdere gevallen in Limburg vroegen de daders volgens L1 Nieuws om brandstof, of ze even mochten bellen, of om geld. Een 92-jarige vrouw in het Heuvelland werd vorig jaar gevraagd een blouse over haar kleren te passen. Volgens Headliner Limburg ontdekte ze pas thuis dat haar sieraden weg waren. De politie benadrukte toen ook dat goudknuffelaars vaak met meerdere personen werken en zich regelmatig binnen Limburg verplaatsen.

Afstand houden is het belangrijkste advies

De daders kiezen volgens de politie vooral ouderen en andere kwetsbare mensen uit. Het advies is daarom eenvoudig: houd afstand als een onbekende op straat onverwacht dichtbij komt. Politiewoordvoerder Nathalie Vermeulen noemde zo'n omhelzing tegenover L1 Nieuws eerder al iets wat we in Nederland niet zo gauw doen. Ze zei toen: "Dat klinkt natuurlijk heel simpel, maar wees alert en ga niet op vreemde verzoeken in en bel 112."

Wees extra voorzichtig, vooral bij onbekenden die je op straat aanspreken. Waarschuw vooral je ouders, opa's, oma's en andere kwetsbare mensen in je omgeving. - Politie Weert, via VML Nieuws

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