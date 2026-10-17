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Van de Wouw staat wereldtitel tijdrit af, pakt zilver in Shanghai

Sport
door anp
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SHANGHAI (ANP) - Hetty van de Wouw heeft op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Shanghai haar titel op de kilometer tijdrit moeten afstaan. De renster uit Kaatsheuvel reed op de Chinese piste naar het zilver in 1.05,223.
Ze moest haar meerdere erkennen in de Duitse Pauline Sophie Grabosch, die het goud veroverde in een tijd van 1.04,572. Sofie van Rooijen won verrassend de bronzen medaille met haar tijd van 1.05,398.
Van de Wouw raakte in Shanghai ook al haar vorig jaar in Santiago veroverde wereldtitels op de teamsprint en de sprint kwijt. De 28-jarige Brabantse werd op de sprint in de kwartfinales uitgeschakeld. Op de teamsprint ging Van de Wouw er samen met Steffie van der Peet en Kim Kalee al in de eerste ronde uit.
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