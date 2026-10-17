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Belgische weg dicht om mogelijke dreiging met wapens en explosief

Samenleving
door anp
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SPRIMONT (ANP) - Een stuk snelweg ten zuiden van Luik is afgesloten, omdat daar een automobilist dreigt met een wapen en explosieven, melden Belgische media. Andere weggebruikers zijn geëvacueerd, aldus RTBF en SudInfo.
Volgens RTBF stopte de auto op de E25 in de richting van Luxemburg. Vervolgens zouden meerdere voertuigen op elkaar zijn geklapt. Burgemeester Luc Delvaux van de plaats Sprimont zegt tegen de nieuwssite dat de bestuurder een politieman is die een wapen en explosieven bij zich zegt te hebben. Hij zou dreigen zijn auto op te blazen.
De politie heeft wel bevestigd dat er voor de veiligheid een gebied is afgezet. Op beelden op sociale media is te zien dat grote aantallen mensen op de weg lopen.
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