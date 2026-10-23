Verstappen zet in tweede vrije training in Austin derde tijd neer

N i e u w bericht, meer informatie na 3e alinea: meer tijden en stand

AUSTIN (ANP) - Max Verstappen heeft in de tweede vrije training van de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de Formule 1 de derde tijd neergezet. De 29-jarige Red Bull-coureur was op het Circuit of the Americas 0,189 seconde langzamer dan de Monegask Charles Leclerc in de Ferrari. Ook de Italiaan Kimi Antonelli, de leider in het kampioenschap, was in de Mercedes sneller dan Verstappen.

Leclerc kwam op de zachte band tot het beste rondje van 1.35,291. Antonelli was 0,042 seconde langzamer. De Britse Ferrari-coureur Hamilton reed de vierde tijd op 0,615 van zijn teamgenoot. De Brit George Russell kwam tot de vijfde tijd in de Mercedes, maar was ook ruim langzamer.

Verstappen had eerder vrijdag de tweede tijd gereden in de eerste vrije training. Toen was Leclerc ook al de snelste.

Verstappens Franse teamgenoot Isack Hadjar had veel moeite op de baan in Austin en was bijna een seconde langzamer dan de Nederlander met de negende tijd. Ook regerend wereldkampioen Lando Norris uit Groot-Brittannië en zijn Australische teamgenoot Oscar Piastri bij McLaren kwamen er niet aan te pas. Ze waren ruim een seconde langzamer dan Leclerc.

Verstappen won de laatste twee races van dit seizoen. De Red Bull-coureur boekte in de GP van Bahrein, die werd verreden in Maleisië, de eerste zege dit jaar. Een week later was hij op het circuit van Singapore de beste in zowel de sprintrace als de hoofdrace.

De coureurs rijden zaterdag om 19.30 uur (Nederlandse tijd) de derde vrije training. Om 23.00 uur volgt de kwalificatie. De start van de GP is zondag om 21.00 uur.

In het WK leidt Antonelli met 340 punten. Zijn Britse teamgenoot George Russell staat tweede met 238 punten en de Britse Ferrari-coureur Lewis Hamilton staat derde met 229 punten. Verstappen staat vierde met 221 punten.