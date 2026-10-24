Sta je voor de klas? Dan gaat je salaris per 1 november met 1,2 procent omhoog. Bruto is dat voor een fulltime leraar €43 tot ruim €90 per maand, afhankelijk van je schaal en trede. Netto houd je daar ongeveer de helft van over: voor de meeste leraren tussen de €24 en €43 per maand.

Hoe hoger je salaris, hoe kleiner het deel dat op je rekening komt.

Het is de tweede en laatste stap uit de cao's voor het basis- en voortgezet onderwijs. In november 2025 gingen de salarissen al met 4,6 procent omhoog. Samen is dat 5,8 procent in zestien maanden, meldde de NOS vorig jaar bij het akkoord. Die afspraken gelden voor 190.000 werknemers in het basisonderwijs en 113.000 in het voortgezet onderwijs. Hoe het nieuwe brutosalaris zich verhoudt tot dat in de buurlanden, lees je in ons stuk Wat verdienen leraren? Dit is het salaris in Nederland en omliggende landen

Zoveel komt er per maand bij

De bruto bedragen komen uit de salaristabellen van de cao, zoals gepubliceerd door onder meer Salaristabel.nl en Meesterbaan. De netto bedragen zijn onze schatting voor een fulltime leraar jonger dan de AOW-leeftijd, met loonheffingskorting en zonder pensioenpremie.

Starter, LB trede 1: van €3.622 naar €3.665. Bruto €43 erbij, netto zo'n €24.

van €3.622 naar €3.665. Bruto €43 erbij, netto zo'n €24. LB trede 6: van €4.185 naar €4.235. Bruto €50 erbij, netto zo'n €25.

van €4.185 naar €4.235. Bruto €50 erbij, netto zo'n €25. LB trede 10: van €4.975 naar €5.035. Bruto €60 erbij, netto zo'n €30.

van €4.975 naar €5.035. Bruto €60 erbij, netto zo'n €30. LB trede 12 (maximum): van €5.520 naar €5.586. Bruto €66 erbij, netto zo'n €33.

van €5.520 naar €5.586. Bruto €66 erbij, netto zo'n €33. LC trede 12: van €6.432 naar €6.509. Bruto €77 erbij, netto zo'n €38.

van €6.432 naar €6.509. Bruto €77 erbij, netto zo'n €38. LD trede 12: van €7.313 naar €7.401. Bruto €88 erbij, netto zo'n €39.

Een starter houdt zo'n 56 procent van de bruto verhoging over, een leraar aan de top van LD nog geen 45 procent. Afgezet tegen het nettoloon stijgt je inkomen daardoor met nog geen 0,9 procent. Salaristabel.nl rekent voor een starter in LB met een netto maandloon van €2.977 bij het oude brutobedrag van €3.622.

Waarom je zo weinig overhoudt

Over elke extra euro betaal je niet alleen belasting, je verliest ook een stukje van je heffingskortingen. Volgens de Belastingdienst geldt in 2026 tussen €38.883 en €78.426 een tarief van 37,56 procent. De algemene heffingskorting wordt boven €29.736 afgebouwd met 6,398 procent van het meerdere. Samen kost dat een starter bijna 44 cent per extra euro.

Verdien je meer dan zo'n €3.800 bruto per maand, dan begint ook de afbouw van de arbeidskorting. Die gaat volgens de Belastingdienst omlaag met 6,51 procent van het loon boven €45.592. Dan raak je ruim 50 cent per extra euro kwijt. Kom je op jaarbasis boven €78.426, zoals in de hoogste treden van LD, dan geldt 49,5 procent belasting plus de afbouw van de arbeidskorting. Daar houd je nog geen 44 cent per euro over.

Werk je parttime? Dan is het nog minder

De bedragen hierboven gelden voor een volledige baan. Een startende leraar die 0,72 fte werkt, verdient vanaf november ongeveer €2.639 bruto per maand, rekende Grazia voor. De bruto verhoging is dan zo'n €31. Omdat je loon in de eerste belastingschijf valt, betaal je minder belasting over die extra euro's, maar netto komt er alsnog maar zo'n €18 per maand bij.

Wanneer zie je het op je loonstrook?

De verhoging gaat in op 1 november. Je ziet het hogere salaris daarom pas op je loonstrook van november, schrijft de Nationale Onderwijsgids. Ook je vakantiegeld van 8 procent en je eindejaarsuitkering van 8,33 procent worden over je salaris berekend en stijgen dus mee. De eindejaarsuitkering wordt meestal in december uitbetaald.

Daar gaat ook nog je pensioenpremie voor het ABP af. Die stijgt mee met je salaris, waardoor het bedrag dat je echt overhoudt nog een paar euro lager kan uitvallen dan onze schatting. Heffingskortingen, toeslagen en de hoogte van je aanstelling maken het verschil per persoon.

Daarna is het voorlopig klaar

Na 1 november 2026 zijn er in deze cao's geen nieuwe verhogingen meer afgesproken, meldt Onderwijsbaan. De cao voor het basisonderwijs loopt tot en met 28 februari 2027, die voor het voortgezet onderwijs tot 1 maart 2027. Daarna onderhandelen de PO-Raad, de VO-raad en de vakbonden over nieuwe afspraken. Of en wanneer er weer iets bij komt, hangt dus af van die onderhandelingen.

Wil je weten wat er bij jou precies bijkomt? Zoek je schaal en trede op je loonstrook van oktober, vergelijk die met de nieuwe tabel en leg je strook van november ernaast. Het verschil in het nettobedrag is wat de verhoging je echt oplevert.