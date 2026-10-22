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Voormalig winnares marathon Tokio zes jaar geschorst om doping

Sport
door anp
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MONACO (ANP) - De Ethiopische atlete Ruti Aga is door de Athletics Integrity Unit (AIU) voor zes jaar geschorst. De winnares van de marathon van Tokio in 2019 is gestraft voor het gebruik van het verboden middel methylprednisolon en het manipuleren van een dopingcontrole, zo meldt de antidopingautoriteit.
De 32-jarige Aga kreeg aanvankelijk een schorsing van twee jaar opgelegd. Nadat bleek dat ze tijdens een verhoor een vals recept had aangeleverd om het gebruik van het verboden ontstekingsremmende middel te rechtvaardigen, kwam daar volgens de AIU nog eens vier jaar bij. Aga gaf behandeling van een knieblessure op als reden om het hormoon te gebruiken.
Aga was sinds 10 september al voorlopig geschorst. Naast haar overwinning in Tokio, een van de prestigieuze major marathons, eindigde de Ethiopische vier keer in de top 3 bij een major.
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