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Wielrenster Nooijen stelt eindzege Eneco Tour veilig in slotrit

Sport
door anp
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ARNHEM (ANP) - Wielrenster Lieke Nooijen heeft haar eindzege in de Eneco Tour veiliggesteld. De Belgische Marthe Truyen won de slotrit van 70 kilometer in Arnhem, maar van grote tijdverschillen was geen sprake. Nederlands kampioene Nooijen eindigde met een voorsprong van 32 seconden in het klassement op landgenote Femke Markus.
Nooijen (Visma - Lease a Bike) maakte eerder het verschil met zeges in de proloog en de tijdrit. Het waren haar eerste overwinningen sinds het Nederlands kampioenschap op de weg eerder dit jaar.
De slotrit werd verreden op een lokaal circuit van 8 kilometer in Arnhem. Truyen reed in de slotfase met twee anderen weg en won de sprint, net voor het aanstormende peloton. De Nederlandse Scarlett Souren werd tweede, voor landgenote Charlotte Kool.
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