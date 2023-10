Zo krijg je die irritante prijsstickers probleemloos van je servies

We kopen met z'n allen wat af in woonwinkels. Het eerste wat je thuis doet na het uitpakken van de tassen is het aftrekken van de lelijke prijsstickers, maar dat gaat zomaar niet. Er blijven lijmresten achter op vazen, kopjes, glaswerk en andere keukenitems. Gelukkig is er een simpele truc!

In warm water weken, insmeren met olie of gewoon in kleine stukjes eraf trekken en vloekend de lijmresten eraf krabben. Het werkt allemaal helaas niet zoals je zou willen. Ook na een rondje in de vaatwasser blijft er een smoezelige, plakkerige vlek over.

En toen was daar auteur, presentatrice en allesweter Martha Stewart met de ultieme oplossing voor dit 'First World problem'. Het enige wat je nodig hebt, is een werkende föhn. Zet die 45 seconden op de sticker, en jawel, de sticker laat probleemloos los. De prijsplakker gaat zoals in het filmpje te zien is in één keer van de metalen taartbodem af.

We kopen met z'n allen wat af in woonwinkels. Het eerste wat je thuis doet na het uitpakken van de tassen is het aftrekken van de lelijke prijsstickers, maar dat gaat zomaar niet. Vazen, kopjes, glaswerk of andere keukenitems laten lijmresten achter. Gelukkig is er een simpele truc! In warm water weken, insmeren met olie of gewoon in kleine stukjes eraf trekken en vloekend de lijmresten eraf krabben. Het werkt allemaal helaas niet zoals je zou willen. Ook na een rondje in de vaatwasser blijft er een smoezelige, plakkerige vlek over. En toen was daar auteur, presentatrice en allesweter Martha Stewart met de ultieme oplossing voor dit 'first-world-problem'. Het enige wat je nodig hebt, is een werkende föhn. Zet die 45 seconden op de sticker, en jawel, de sticker laat probleemloos los. De prijsplakker gaat zoals in het filmpje te zien is in één keer van de metalen taartbodem af.