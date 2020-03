Studie: Covid-19 bevindt zich mogelijk al jaren in mensen

Terwijl het coronavirus de mensheid teistert, zijn wetenschappers bezig met een race tegen de klok om te achterhalen hoe Covid-19 nu precies is ontstaan. Een serieuze mogelijkheid is dat het virus al jaren in mensen rondwaarde tot het zich ontwikkelde tot het agressieve virus dat het nu is.

“Het is mogelijk dat een voorloper van SARS-CoV-2 op mensen is overgesprongen en zich genetisch aanpaste, terwijl het onopgemerkt van mens op mens overging,” schrijft een team van Amerikaanse, Britse en Australische wetenschappers in vakblad Nature Medicine. “Eenmaal geëvolueerd, kon het virus uitgroeien tot een pandemie en grote clusters van besmettingen veroorzaken.”

De onderzoekers maken korte metten met het idee dat het virus in een laboratorium ontwikkeld kan zijn. Ze analyseerden de genetische samenstelling van SARS-CoV-2 en vergelijkbare coronavirussen en ontdekten dat het virus zich alleen maar zo effectief aan menselijke cellen kan hechten doordat natuurlijke selectie heeft plaatsgevonden. “Twee belangrijke kenmerken van het virus sluiten uit dat het is gemaakt in een laboratorium,” aldus de wetenschappers.

Dan blijven er twee scenario’s over: óf het virus ontwikkelde zich in dieren, óf de natuurlijke selectie vond plaats in mensen. De onderzoekers konden nog geen coronavirussen in dieren vinden die voldoende op Covid-19 lijken om de bron te kunnen zijn. “Maar de diversiteit van coronavirussen in vleermuizen en andere diersoorten is groot en nog onvoldoende onderzocht,” geven de wetenschappers toe.

Hun tweede hypothese is dat de natuurlijke selectie plaatsvond in mensen. “Het is goed mogelijk dat het nieuwe coronavirus veel eerder van dieren op mensen is overgesprongen, ver voordat het in staat was om mensen ziek te maken,” legt directeur van het Amerikaanse National Institute of Health, Francis Collins uit in een blog. “Door langzame evolutionaire aanpassingen gedurende jaren, of misschien zelfs decennia, kreeg het virus uiteindelijk de kracht om zich snel te verspreiden en een ernstige ziekte te veroorzaken.”