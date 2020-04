Kan dit echt nog twee jaar duren? “Zeker”.

“Ja, daar moeten we rekening mee houden. We kunnen half mei echt nog niet terug naar business as usual.” Professor dr Marion Koopmans, viroloog met wereldfaam adviseert de EU en Nederland. En ze weet dat dit heel lang gaat duren, zegt ze tegen NRC.

“We staan nog helemaal aan het begin. Bij een pandemie zie je een piek van besmettingen, dan, door strenge maatregelen, een daling. Als je wat wij nu doen niet volhoudt, maar manieren zoekt waarbinnen ook nog geleefd kan worden, zul je een of twee jaar lang steeds weer een nieuwe, lagere piek van besmettingen krijgen, waarna de maatregelen weer even strenger moeten. Tot er een vaccin is, of een andere manier om een ernstige infectie te behandelen of voorkomen.”

Het gaat ook bij ons blijven. Voor altijd.

“Het meest aannemelijke scenario is dat dit het vijfde coronavirus wordt in ons standaard-winterpakket met luchtwegvirussen. Daarin zitten er al vier, samen met andere griep- en verkoudheidsvirussen. Die andere coronavirussen zijn ook ooit uit de dierenwereld gekomen en als pandemie begonnen, honderden jaren geleden.

“Het wordt een standaardvirus als er voldoende mensen besmet zijn geweest en er groepsimmuniteit is opgebouwd. Als we niets doen, vergt dat heel veel slachtoffers, dat is waarom we vertragen en dempen. En dan hopen we dat we een deel van die immuniteit al sneller kunstmatig kunnen opbouwen door te vaccineren, in ieder geval de mensen met de grootste kans op complicaties. Het andere deel bouw je op doordat het virus rondgaat.”

Van alles wat op haar afkomt is dát waar ze wakker van ligt. De kreten die je nu al hoort. ‘Waarom zou je moeilijk doen over dikke tachtigers?’ Of: ‘Zet die oude mensen op Texel!’. “Dat vind ik verschrikkelijk. Het mogelijk maatschappelijk ontwrichtende van deze uitbraak. Het risico is nu dat je beslissingen vooral gaat nemen uit een bepaald belang.”