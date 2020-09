4 plekken in ons zonnestelsel waar de kans op buitenaards leven het grootst is

Onze aarde is vol met leven in allerlei vormen, soorten en maten. Je zou verwachten dat ergens in het heelal het toch ook een andere planeet moet lukken om een of ander microbetje in leven te houden.

Daarvoor zijn grofweg drie dingen nodig: vloeibaar water, een energiebron en een aantal biologisch nuttige elementen en moleculen. Er zijn vier plekken in ons zonnestelsel, die enigszins aan deze voorwaarden voldoen.