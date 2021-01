Braziliaanse studie: Chinees vaccin is voor nauwelijks meer dan 50 procent effectief

Het coronavaccin dat is ontwikkeld door het Chinese Sinovac is volgens de laatste Braziliaanse studie maar voor 50,4 procent effectief.

Dat is veel minder dan eerdere data uitwezen en nauwelijks meer dan de benodigde 50 procent om goedgekeurd te worden.

Vanwege het grote aantal coronabesmettingen heeft Brazilië ervoor gekozen om het Chinese vaccin aan te schaffen dat sneller beschikbaar was. Ook andere landen, zoals Indonesië, Turkije en Singapore hebben orders geplaatst voor het Chinese middel.

Eerder deze week gaven de onderzoekers van het Butantan Institute nog aan dat het vaccin voor 78 procent effectief was bij milde tot ernstige gevallen van Covid-19. Maar worden ook erg milde infecties meegenomen dan daalt de effectiviteit dus naar iets meer dan 50 procent. De wetenschappers benadrukken echter dat het vaccin 100 procent effectief is in het voorkomen van matige tot ernstige besmettingen.

Onderzoekers komen steeds tot wisselende resultaten waar het de effectiviteit van het Sinovac-vaccin betreft. Turkse wetenschappers zeiden vorige maand nog dat het middel voor meer dan 91 procent effectief was, maar volgens hun vakgenoten in Indonesië lag dat percentage maar op ruim 65 procent.

Er klinkt vanaf het begin kritiek op het Chinese vaccin. Het zou niet aan dezelfde normen voldoen voor wetenschappelijk onderzoek en transparantie als de westerse vaccins.