Baby’s hebben mogelijk al vorm van bewustzijn in de baarmoeder: ze ervaren meer dan gedacht

Bewustzijn, het is wat ons onderscheidt van de meeste andere dieren, maar het blijft lastig om te definiëren wat het precies is, laat staan wanneer het zich exact ontwikkelt: pas in het eerste levensjaar of misschien zelfs al voor de geboorte? Wetenschappers denken nu toch het laatste.

De vraag is wanneer het netwerk van neuronen in de hersenen complex genoeg is om niet alleen iets te voelen maar om je daar ook bewust van te zijn. Sommige wetenschappers menen dat bewustzijn pas vele maanden na de geboorte ontstaat, niet lang voor de eerste verjaardag. Anderen stellen dat we direct na de geboorte al onze eerste momenten van bewustzijn hebben.

Neurowetenschappers en filosofen uit onder meer Duitsland en de VS zetten de huidige staat van het onderzoek op een rij en komen tot een opmerkelijke conclusie: er is genoeg bewijs dat aantoont dat er een vroege staat van bewustzijn is, die al ver voor de geboorte bestaat.

Aangezien baby's geen mogelijkheden hebben om hun potentiële percepties met de wereld te delen, werd gedacht dat het ze aan een werkelijk bewustzijn ontbrak. Tot ver in de 20ste eeuw werden medische behandelingen bij baby's dan ook uitgevoerd met minimale verdoving met het idee dat pasgeborenen het bewustzijn missen om pijn te registreren als iets vervelends.

Dat zou dus weleens een complete misvatting kunnen zijn. De onderzoekers stellen dat er vermoedelijk bij baby's een vergaande connectiviteit is in het brein, dat er indicatoren zijn die duiden op een vorm van aandacht, dat de hersenen in staat zijn tot de integratie van informatie van verschillende zintuigen en dat er fysische markers zijn, betrokken bij verrassing en de heroriëntatie van aandacht.

"Onze bevindingen wijzen uit dat pasgeborenen zintuiglijke informatie en cognitieve reacties kunnen integreren tot coherente bewuste ervaringen om de acties van anderen te begrijpen en hun eigen respons te plannen", legt psycholoog Lorina Naci uit van het Trinity College London.

Dat betekent niet dat bewustzijn plots wordt ingeschakeld bij de geboorte, we moeten het meer zien als een graduele ontwikkeling, die al voor de geboorte begint. Langzaam ontstaan er steeds meer synapsen, gaan de zintuigen samenwerken en komen er reacties op nieuwe stimuli.