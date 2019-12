Amalia ‘als gewoon mens’ in de Tweede Kamer gesignaleerd

Prinses Amalia heeft op de laatste vergaderdag voor de kerstvakantie een onaangekondigd bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Met twee leeftijdsgenoten woonde de 16-jarige prinses op de publieke tribune een stukje van de vergadering bij.

De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima was getuige van stemmingen. Alle 150 Kamerleden zijn bij dit vergaderonderdeel aanwezig.

De prinses en haar gezelschap waren ook aanwezig bij de regelingen. Dit is het moment waarop politici onderwerpen op de agenda kunnen zetten door een debat aan te vragen.

Vanaf de publieke tribune kon de Amalia zien hoe PVV-Kamerlid Fleur Agema en PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen kibbelden over wie als eerste een debat had aangevraagd over faillissementen van ziekenhuizen.

De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat prinses Amalia vaker debatten volgt vanaf de publieke tribune. Ze zat met haar twee vrienden gewoon op de publieke tribune en ze kwam en ging door de publieksuitgang.