Het Salt Path: hoe een bestseller ontstond uit leugens en bedrog

Zonder geld en dak boven hun hoofd vonden de Winns roem en rijkdom met het verhaal van hun 1200 kilometer lange tocht naar verlossing. De Observer ontdekte dat er veel gelogen is in het heldenverhaal. De echte oorzaak van de armoede van het echtpaar was dat ze betrapt waren op oplichting.

Volgens The Observer ontfutselde Walker in de jaren 2000 zo’n 64.000 Britse pond van het bedrijf waar ze als boekhouder werkte. Als er aangifte wordt gedaan, slaat ze onder een valse naam op de vlucht en leent ze geld van verre familie. Ze biedt het bedrijf aan al het geld terug te betalen en de juridische kosten te dekken, als het bedrijf geen rechtszaak zou beginnen en de eigenaar een geheimhoudingsovereenkomst tekent. De in 2012 overleden eigenaar van het bedrijf ging daar uiteindelijk mee akkoord, vertelt zijn vrouw nu aan The Observer.

Het Zoutbad is een hartverscheurend ‘waargebeurd’ verhaal over twee mensen van begin 50 die hun huis op het platteland van Wales moeten verlaten en worden geconfronteerd met de plotselinge diagnose dat Moth terminaal ziek is. The Salt Path stond meteen bovenaan de bestsellerlijsten en er zijn sinds de publicatie in 2018 wereldwijd meer dan 2 miljoen exemplaren van verkocht.

Maar er zijn minstens 3 grote leugens. Ze verloren hun huis nadat de vrouw betrapt is op oplichterij bij het bedrijf waar ze werkte.

En de levensbedreigende ziekte? Hij zou al achttien jaar leven met Corticobasale degeneratie (CBD), een zeldzame aandoening waarbij delen van de hersenen beschadigen en afsterven, enigszins vergelijkbaar met Parkinson. Vaak verliezen patiënten de controle over ledematen, hun spraak en krijgen ze uiteindelijk dementie. Bij diagnose is de levensverwachting zes tot acht jaar. Walker lijkt geen zichtbare symptomen te ondervinden. Negen neurologen en onderzoekers die The Observer sprak, zijn ook over dit deel van het verhaal daarom sceptisch.

En dakloos? Nee, het echtpaar had een gammel huis met grond in Frankrijk.

The Observer nam contact op met Sally en Tim Walker en gaf hen alle informatie die we hadden verzameld. Ze spraken niet met ons, maar Sally stuurde een korte verklaring via haar advocaten. “The Salt Path”, zo luidt de verklaring, “legt de fysieke en spirituele reis bloot die Moth en ik hebben gemaakt, een ervaring die ons volledig heeft veranderd en het verloop van ons leven heeft gewijzigd. Dit is het ware verhaal van onze reis.”

