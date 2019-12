Telegraaf neemt wraak op Bridget met het geheim van de Zwarte kat

Als een kort geding voert tegen De Telegraaf kun je beter winnen. Bridget Maasland wilde dat Privé rectificeerde dat ze in het openbaar had gevreeën met André Hazes. Nu wil ze juist dat iedereen weet dat ze heel opwindende dingen doet met de jonge zanger. Maar dat ze dat vijf jaar geleden ook al deed ontkent ze.

De rechter bepaalde dat De Telegraaf dat mocht schrijven. En dus pakt de pagina Privé vandaag uit met een kleurrijk en gedetailleerd verslag van was zich vijf jaar geleden afspeelde op de afterparty van een van de huwelijken van Party Brard in het Amstelveense café de Zwarte Kat. De toen piepjonge Hazes en Maasland overschreden zelfs de codes van een gezelschap in een nachtcafé. Een van de andere gasten raadde het duo aan een kamer te huren, als ze dit allemaal wilden. Toen gingen de twee verder waar ze gebleven waren in een hok met flessen en dozen. Voor verder details: koop die krant

De Telegraaf laat hiermee merken dat Privé tegenwerken geen verstandige houding is.