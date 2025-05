Vanaf vandaag komt er andere benzine uit de pompen in Nederland (en dit merk je ervan)

Vanaf 1 mei schakelen tankstations in Nederland over van winterbenzine naar zomerbenzine. Dit gebeurt elk jaar op 1 mei en is wettelijk verplicht. In de zomermaanden (van 1 mei tot en met 30 september) moet de benzine namelijk aan andere eisen voldoen dan in de winter. Het verschil zit vooral in de samenstelling: zomerbenzine bevat minder butaan dan winterbenzine.

Waarom deze omschakeling?

Butaan wordt in de winter toegevoegd aan benzine om ervoor te zorgen dat de brandstof bij koude temperaturen makkelijk verdampt en de motor goed start. In de zomer is dat niet nodig, want bij hogere temperaturen verdampt benzine sowieso sneller. Zou er dan toch veel butaan in zitten, dan zou de benzine té vluchtig worden. Dat kan problemen veroorzaken zoals ‘pingelen’ (te vroege ontbranding) of dampblokkade (vapor lock), waarbij de brandstof te snel verdampt voordat hij de motor bereikt.

Wat merk je als automobilist?

De meeste mensen merken weinig tot niets van deze wissel. Je auto rijdt net zo goed op zomerbenzine als op winterbenzine. Toch zijn er wat kleine verschillen:

Je motor loopt in de zomer meestal iets zuiniger en levert net iets meer vermogen op zomerbenzine, omdat deze meer energie per liter bevat dan winterbenzine. Maar het verschil is zo klein dat alleen echte fanatiekelingen het zullen merken.

In de winter start je auto makkelijker dankzij de vluchtigere winterbenzine.

Door de samenstelling van zomerbenzine is de kans op verdampingsproblemen kleiner als het buiten warm is.

Het milieu profiteert ook: zomerbenzine verdampt minder snel, waardoor er minder schadelijke dampen in de lucht komen. Dit helpt mee aan schonere lucht en minder smogvorming.

Waarom is dit wettelijk geregeld?

De overheid stelt eisen aan de samenstelling van brandstoffen om te zorgen dat auto’s in alle seizoenen goed werken en om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Daarom moeten tankstations elk jaar op vaste momenten overschakelen tussen zomer- en winterbenzine.

Moet je iets doen als automobilist?

Nee, je hoeft zelf niets te doen. De omschakeling gebeurt automatisch bij de tankstations. Je kunt gewoon blijven tanken zoals je gewend bent. Sommige mensen tanken eind april nog snel een volle tank winterbenzine, maar in de praktijk merk je nauwelijks verschil.

Kortom:

Vanaf vandaag tank je zomerbenzine in plaats van winterbenzine. Je auto rijdt daar meestal net iets zuiniger en schoner op, maar het verschil is minimaal. De wissel zorgt vooral voor een betrouwbare werking van je motor en minder uitstoot, ongeacht het seizoen.