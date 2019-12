Afrojack vraagt Elettra Lamborghini ten huwelijk

Afrojack en zijn vriendin Elettra Lamborghini gaan trouwen, dat maakte de toekomstige mevrouw Van de Wall vrijdag bekend met een foto op Instagram. De Nederlandse dj/producer ging eerste kerstdag voor zijn vriendin op z'n knieën. Zijn toekomstige vrouw is de kleindochter van de oprichter van het peperdure automerk. Ze is ook diens ergenaam.

"Hij is de liefste en meest geweldige persoon die ik ooit in mijn leven ontmoet heb", schrijft Elettra bij een foto van haar en Afrojack waarop ze haar verlovingsring toont. "Hij is de enige man die ik ook echt mijn man kan noemen. Iedere dag bedenk ik me hoe gelukkig ik ben", aldus de erfgename van het Italiaanse sportautomerk.

Het voelde voor Elettra en Afrojack, die vorig jaar begonnen met daten, meteen goed. "Mensen zeggen wel eens: als het de juiste persoon is, voel je dat", schrijft Elettra. "Ik voel het al sinds het begin, dit is voor altijd."