Ben jij hoogbegaafd? Bekijk deze checklist

Wetenschap
door Redactie
donderdag, 05 februari 2026 om 19:51
Vraag je je wel eens af of je hoogbegaafd bent? Je komt daar echt achter met testen, waaronder een IQ-test. Maar je krijgt al een beeld met de checklist van hoogbegaafdheid-expert Larinda Bok.
Herken je je in de (meeste van de) volgende gedragingen en valkuilen?
1. Ben je snel verveeld en steeds op zoek naar nieuwe intellectuele prikkels?
2. Vinden anderen je soms te intens, te kritisch, te ongeduldig of te gevoelig?
3. Kun je sferen en gevoelens goed aanvoelen?
4. Denk en praat je snel en associatief?
5. Heb je weinig met autoriteiten en managers en regelmatig een conflict met hen?
6. Bekijk je graag het grote geheel en zie je snel de verbanden, risico’s en kansen?
7. Hou je van diepgang en kun je weinig met smalltalk?
8. Ben je ondernemer of projectleider en hou je van creëren en afwisseling?
9. Liggen je grensverleggende oplossingen niet altijd voor de hand?
10. Voel je je regelmatig gefrustreerd en wil je andermans zinnen afmaken?

