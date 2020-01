Viral video: Vrolijke Elon Musk doet een hilarisch slecht dansje

Aan Elon Musk is geen groot danser verloren gegaan. Zijn danskunsten worden al vergeleken met die van je dronken oom op een verjaardagsfeestje. Gelukkig houdt de excentrieke miljardair en autofabrikant zich met heel andere zaken bezig.

Hij was in Shanghai, waar onlangs een miljarden kostende Teslafabriek is geopend, de eerste buiten de VS. De fabriek produceert nu al duizend auto’s per week. Volgend jaar moeten dat er twee keer zoveel zijn. Het gaat weer een stuk beter met Tesla. De Model 3 is een groot succes en de aandelen zitten weer in de lift.

Reden genoeg dus voor een dansje. Voor het oog van medewerkers en Tesla-eigenaren gooide Elon Musk dan ook de heupen los tijdens het evenement in Shanghai. Tot grote hilariteit van de menigte.