Harry pitchte Megan als voice-over aan Disney

Het lijkt erop dat prins Harry zijn vrouw Meghan aan de nieuwe klus voor Disney heeft geholpen. In een video die zondag door The Sun werd gedeeld, is te zien hoe de Britse prins in juli al aan Disney-baas Bob Iger vertelt dat de voormalige actrice ook voice-overwerk doet. De hertog en hertogin van Sussex waren vorig jaar zomer net als Iger aanwezig bij de première van The Lion King in Londen. In een clip die daar werd opgenomen, is te zien hoe Harry naar zijn echtgenote wijst en Iger aanspreekt. "Wist je dat ze ook voice-overs doet", vroeg hij destijds aan de zichtbaar verraste Disney-baas. "Ze is echt geïnteresseerd", vervolgde de prins. "We zouden het geweldig vinden om te proberen. Dat is een geweldig idee", reageerde Iger vervolgens. Meghan heeft inmiddels een voice-over ingesproken voor een productie van Disney, zo werd eerder deze week bekend. In ruil voor haar stem gaat er een donatie naar hulporganisatie Elephants Without Borders, die zich inzet voor het behoud van olifanten in het wild. Of het gaat om een eenmalige klus, is niet bekendgemaakt. De hertogin ziet haar werkschema wel slinken nu Harry en zij hebben besloten een stap terug te willen doen als 'senior' leden van het Britse koningshuis.