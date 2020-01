Harry en William: “Meghan is niet weggepest”

Over prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle doen sinds hun terugtreden uit het Britse koningshuis zoveel geruchten de ronde dat het voor de prins ondoenlijk is ze allemaal te ontkrachten, maar één statement wil hij samen met zijn broer William wel maken: “Meghan is niet weggepest.”

Prins Harry en zijn oudere broer prins William zijn vandaan bij koningin Elizabeth voor een crisisberaad over de toekomst van Harry en Meghan buiten het koninklijk huis. Het gaat onder meer over de toelage die ze al dan niet nog zullen ontvangen en over het behoud van hun titel.

Tegelijkertijd maken de twee broers van de gelegenheid gebruik om een onjuist verhaal te weerspreken dat de wereld in is geholpen door The Times. Een bron zou aan de krant hebben vertelt dat Harry en Meghan uit het Britse koninklijk huis zijn vertrokken vanwege het pestgedrag van prins William. “Het werkt niet meer voor mij,” zou Meghan hebben gezegd.

Niets van waar aldus de broers. “Ondanks duidelijke ontkenningen is er een vals verhaal verschenen in een Britse krant waarin gespeculeerd wordt over de relatie tussen de hertog van Sussex en de hertog van Cambridge. Voor broers die zo begaan zijn met een thema als geestelijke gezondheid is het gebruik van zulke opruiende taal beledigend en mogelijk schadelijk,” aldus de broers, die benadrukken dat er niets mis is met hun relatie.