Rode Kruis wil onderzoek naar ambassadeur Kaj van der Ree

Het Rode Kruis dringt aan op een grondig onderzoek naar de beschuldigingen van seksueel overschrijdend gedrag aan het adres van presentator en YouTuber Kaj van der Ree, die ambassadeur is van het Rode Kruis. Dit heeft een woordvoerder van de hulporganisatie zaterdag laten weten.

Op sociale media beweren jonge vrouwen dat ze op minderjarige leeftijd seksueel getinte berichten van de vlogger hebben ontvangen. Ook zou de 28-jarige Kaj enkele jaren geleden naaktfoto's hebben gestuurd en om naaktfoto's hebben gevraagd bij jonge meisjes die toen 13, 14 en 15 jaar oud waren. De seksueel getinte chatberichten kwamen vrijdagavond door een uitzending van RTL Boulevard op straat te liggen.

Kaj van der Ree, die 251.000 abonnees heeft op zijn YouTube-kanaal, is al enige jaren ambassadeur van het Rode Kruis. De hulporganisatie is geschrokken van de negatieve berichten, zegt de woordvoerder. "Als hulporganisatie nemen we zaken als seksuele misstanden uiterst serieus. We willen dit graag zorgvuldig uitgezocht hebben. Seksuele misstanden naar minderjarige kinderen kunnen we niet tolereren", aldus de zegsman.

BNNVARA

Het Rode Kruis sluit zich aan bij een verklaring van BNNVARA, de omroep waarvoor Kaj van der Ree het televisieprogramma Proefkonijnen presenteert. "We zijn erg geschrokken van de beschuldigingen richting Kaj over seksueel overschrijdend gedrag en willen dat dit op de bodem wordt uitgezocht", stelt BNNVARA in het statement.

Kaj van der Ree heeft een advocaat ingeschakeld om zich te kunnen verweren.