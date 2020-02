Matthijs van Nieuwkerk: “Misschien ga ik rondleidingen geven in Parijs of een restaurantje beginnen met mijn dochter”

Matthijs van Nieuwkerk stopt met De Wereld Draait Door. Daarmee verdwijnt een iconisch programma van de Nederlandse tv. Zelf vertelt hij aan het AD onder andere waarom hij niet naar RTL is gegaan, zoals collega Eva Jinek.

“Ik heb daar lang over nagedacht en misschien is dat maar goed ook, want het daagde mij uiteindelijk langzaam maar zeker dat ik niet meer voor een langere periode zo intens wil werken. Elke dag live een talkshow maken en presenteren, daarbij ook nog geplaagd door mijn onvermoeibare wens om zo origineel mogelijk te zijn, ik merkte dat er een eind aan kwam. Ik hijs de zeilen en verlaat de woeste baren op weg naar iets rustiger water.”

De presentator kiest voor meer tijd. “Er staat nu veel meer vrije tijd tegenover. Dat is ook kapitaal. Geld is trouwens voor mij nooit de belangrijkste reden geweest bij de keuze voor werk. Dat was het dus ook niet toen ik zes jaar geleden bij de publieke omroep bleef. Als ik een goudzoeker was geweest, werkte ik al zeker tien jaar bij de commerciële omroep.”

Wat hij verder gaat doen behalve een zaterdagavondprogramma? “Als de zaterdag eenmaal staat, hoef ik vervolgens niet per se dagenlang tevreden in de zee te kijken. Wat ik dan ga doen, ik heb geen idee. Rondleidingen geven in Parijs, stukjes schrijven voor de krant, een beetje knutselen aan een quizje waar heel China naar wil kijken, met mijn dochter een restaurantje beginnen? We zien wel.”

Een hoogtepunt kiezen uit 15 jaar DWDD is moeilijk. “Die vraag kan ik eigenlijk over tien jaar pas beantwoorden. Kijken welke uitzending of item dan nog eens zoet door mijn hoofd komt vlinderen. Maar nu zou ik heel praktisch kunnen antwoorden: Mijn allereerste gesprek in DWDD. Vijftien jaar geleden. Met Gretha Duisenberg. De rug van mijn pak was drijfnat van de ellende, van de helse nervositeit. Maar het ging redelijk. Ik dacht fietsend naar huis zelfs; ik zit daar misschien wel op mijn plek.”