Yvon Jaspers: meer dan 75 baby’s door Boer zoekt vrouw

Sinds de start van het succesprogramma Boer zoekt vrouw hebben de koppelpogingen van presentatrice Yvon Jaspers geleid tot meer dan 75 kinderen. Dat stelt Jaspers in een interview op de website van KRO-NCRV.

"Ik had nooit durven dromen dat een tv-programma voor veel deelnemers zo’n positieve invloed zou hebben op hun leven", stelt de presentatrice. "Dat er huwelijken gesloten worden en er inmiddels meer dan 75 kinderen zijn geboren omdat hun ouders elkaar hebben leren kennen door Boer zoekt Vrouw. Dat is iets om heel dankbaar voor te zijn als presentator."

Het elfde seizoen van de successerie gaat op 23 februari van start op NPO1. "We zitten er momenteel nog middenin, dus ik kan er natuurlijk nog niks over zeggen", stelt Jaspers over het verloop van de nieuwe serie. "Bovendien is het veel te leuk om zelf te zien hoe de boeren hun hobbelige weg naar de liefde afleggen. Ik denk dat veel mensen zich thuis op de bank geregeld herkennen in de mensen die voorbijkomen in de afleveringen. De verlegenheid, het verlangen, de ongemakkelijkheid maar ook het enthousiasme."

Boer zoekt vrouw geldt al jaren als een van de kijkcijferkanonnen van de NPO.