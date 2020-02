Orlando Bloom spelt naam zoon verkeerd in tattoo

Orlando Bloom wilde zoontje Flynn eren in een nieuwe tatoeage op zijn arm, maar er sloop een foutje in de nieuwe lichaamsversiering. De acteur en zijn tattoo-artist hebben inmiddels aangegeven de misstap snel te herstellen. Op de arm van Orlando moesten de naam, geboortedatum en -tijdstip van Flynn in Morsecode staan. Nadat de acteur het resultaat trots had gedeeld op Instagram, wees een volger hem op de fout. "Als daar Flynn moet staan, is er iets niet goed gegaan." In het ontwerp was een puntje verloren gegaan, waardoor er nu Frynn in Morse stond. Tatoeëerder Balazs Bercsenyi deelde een foto van zichzelf met Bloom, en schreef daarbij: "Een prachtig eerbetoon van Orlando Bloom aan zijn zoon. En ja, er mist een puntje, we weten het, en het wordt gefixt."