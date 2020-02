Giel Beelen (42) dankzij First Dates dolgelukkig met Malou (29)

Giel Beelen (42) heeft aan zijn deelname aan het BNNVara-programma First Dates een nieuwe vriendin overgehouden. In de speciale Valentijns-editie, was te zien hoe Giel werd gekoppeld aan de 29-jarige projectmanager Malou Brantjes.

De uitzending lag al een tijdje op de plank. Op Instagram blijkt dat de twee nog bij elkaar zijn.

Beelen heeft steeds veel jongere partners. “Ze zijn geestelijk ouder dan ik. Dan heft dat elkaar op.’’