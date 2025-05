Kan je werkgever je verplichten om de vrijdag na Hemelvaart als vrije dag op te nemen? (of je verlofaanvraag juist afwijzen?)

Je hebt waarschijnlijk meer mooie vakantieplannen dan vrije dagen, en daarom moet je er zuinig mee omspringen. Veel mensen nemen de vrijdag na Hemelvaartsdag vrij, omdat ze een lang weekend ervandoor willen. Maar het kan ook zijn dat je werkgever je verplicht om deze dag vrij te nemen. Mag dat eigenlijk wel? Consumentenplatform Radar zocht het uit.

Check je cao of arbeidsovereenkomst

In veel gevallen staat je werkgever hierbij in zijn recht. “Een werkgever kan de werknemers verplichten om een bepaalde dag vrij te nemen. Zo’n verplichte vrije dag kan een feestdag zijn, maar vaak valt zo’n dag tussen een feestdag en het weekend, bijvoorbeeld de vrijdag na Hemelvaartsdag”, legt arbeidsrecht-advocaat Pieter van den Brink uit.

Werknemer krijgt wettelijke bescherming

Maar dit kan alleen als het vermeld staat in je cao of arbeidsovereenkomst én als je loon voor die dag gewoon wordt uitbetaald. Staat het nergens in de kleine lettertjes? Dan kun je de vrijdag na Hemelvaart gewoon gaan werken, ook al heeft jouw werkgever andere plannen. “Als hoofdregel geldt namelijk dat vakantie tot stand komt op verzoek van de werknemer en niet op verzoek van de werkgever”, aldus Van den Brink.

Hemelvaart is geen standaard vrije dag

Je hebt trouwens niet per se recht op een vrije dag komende donderdag. Feestdagen staan namelijk niet in de wet als verplichte vrije dagen. “Werknemers hebben daarom geen wettelijk recht op een vrije dag wanneer het een bepaalde feestdag is.”

Ook dit kun je opzoeken in je cao of arbeidsovereenkomst. “Hier staat ook of je doorbetaald krijgt en of je werkgever een toeslag moet betalen als je toch werkt op een officiële feestdag”, maakt Van den Brink duidelijk.

Verlof afgewezen

Andersom kan je verlofaanvraag voor de dag na Hemelvaartsdag ook afgewezen worden. Als iedereen tegelijk weg is, maar het bedrijf draait gewoon door, dan wordt het functioneren van het bedrijf namelijk verstoord. En dit is voor werkgevers een gegronde reden om je verlofaanvraag te weigeren.